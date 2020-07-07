Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У прес-службі Імміграційної і митної поліції США повідомили про зміни для учасників програми з обміну студентів Student and Exchange Visitor Program (SEVP).
Ці зміни торкнуться тих, хто приїхав в США вчиться за візами типу F-1 і М-1.
Також в повідомленні сказано, що, якщо навчальний заклад перейде повністю на онлайн-навчання, то школярам і студентам не видадуть візи. Якщо студент вже в країні, то візу йому не продовжать.
Що стосується студентів, які зараз в США, оскільки не повернулися в рідну країну під час пандемії, вони повинні або все ж поїхати додому, або перевестися до ВНЗ з очною або змішаною формою навчання.
В іншому випадку їх можуть видворити або покарати за порушення міграційних процедур.
Виняток зроблять для студентів зі змішаною формою навчання. Щоб залишитися в США, їх навчальний заклад має документально підтвердити, що програма в повному обсязі онлайн і що студент бере мінімальну кількість онлайн-уроків, необхідних для нормального прогресу по їхній програмі навчання.
Важливо, що такий виняток не поширюється на студентів F-1 в програмах навчання англійської мови та на студентів M-1, які отримують професійну освіту і не можуть записуватися на онлайн-курси.
Нові імміграційні правила можуть торкнутися тисяч студентів.
- 22 квітня The New York Times повідомила, що Дональд Трамп зупинить видачу грін-карт в зв’язку з пандемією COVID-19, але залишить програму “гостьових” працівників.
- Наступного дня Трамп підписав указ. Обмеження було введено на 60 днів та не стосувалося лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.