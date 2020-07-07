Влада США просить від іноземних студентів покинути країну, якщо у них буде дистанційне навчання.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У прес-службі Імміграційної і митної поліції США повідомили про зміни для учасників програми з обміну студентів Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Ці зміни торкнуться тих, хто приїхав в США вчиться за візами типу F-1 і М-1.

Також в повідомленні сказано, що, якщо навчальний заклад перейде повністю на онлайн-навчання, то школярам і студентам не видадуть візи. Якщо студент вже в країні, то візу йому не продовжать.

Що стосується студентів, які зараз в США, оскільки не повернулися в рідну країну під час пандемії, вони повинні або все ж поїхати додому, або перевестися до ВНЗ з очною або змішаною формою навчання.

В іншому випадку їх можуть видворити або покарати за порушення міграційних процедур.

Виняток зроблять для студентів зі змішаною формою навчання. Щоб залишитися в США, їх навчальний заклад має документально підтвердити, що програма в повному обсязі онлайн і що студент бере мінімальну кількість онлайн-уроків, необхідних для нормального прогресу по їхній програмі навчання.

Важливо, що такий виняток не поширюється на студентів F-1 в програмах навчання англійської мови та на студентів M-1, які отримують професійну освіту і не можуть записуватися на онлайн-курси.

Нові імміграційні правила можуть торкнутися тисяч студентів.