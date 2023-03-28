При виході з російського ринку компанії з "недружніх країн" мають сплатити "добровільний внесок". У витягу йдеться, що плата становить від 5% від ринкової вартості.

Про це повідомив Мінфін РФ.

Документом передбачено, що у випадку продажів своїх активів з дисконтом нижче 90% іноземні компанії зобов’язані внести до бюджету РФ не менше 5% від їхньої ринкової вартості.

Сума “добровільного внеску” може збільшитися до 10%, якщо дисконт перевищує 90%. Раніше передбачалося, що внесок становитиме 10% від суми угоди у будь-якому випадку.

У березні 2022 року уряд Росії затвердив положення, яке зобов’язувало російські компанії при угоді із громадянами та компаніями із “недружніх” країн мати узгодження з комісією з контролю за здійсненням іноземних інвестицій.