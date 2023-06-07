В Instagram може з'явитися штучний інтелект, який допомогатиме користувачам. Нині невідомо, коли планують випустити його.

Джерело: реверс-інженер Алессандро Палуцці у Twitter.

Реверс-інженер поширив скриншоти, де чат-бот зможе відповідати на питання і давати поради. Зазначено, що ШІ матиме 30 особистостей, аби користувачам було зручніше обрати згідно зі своїми вподобаннями.

Наприклад, чат-бот може допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Ймовірно, його можна буде залучити до розмови, яку веде користувач із кимось, просто згадавши його за допомогою @.

Нині зарано казати, чи випустить Instagram взагалі цю функцію. У лютому гендиректор Meta Марк Цукерберг повідомляв, що в компанії є команда, яка працює над “персонами зі штучним інтелектом” для Instagram, Messenger і WhatsApp.

Алессандро Палуцці раніше вказував на ознаки платної системи верифікації в Instagram – лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.

Фото: Twitter