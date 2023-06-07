Джерело: реверс-інженер Алессандро Палуцці у Twitter.
Реверс-інженер поширив скриншоти, де чат-бот зможе відповідати на питання і давати поради. Зазначено, що ШІ матиме 30 особистостей, аби користувачам було зручніше обрати згідно зі своїми вподобаннями.
Наприклад, чат-бот може допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Ймовірно, його можна буде залучити до розмови, яку веде користувач із кимось, просто згадавши його за допомогою @.
Нині зарано казати, чи випустить Instagram взагалі цю функцію. У лютому гендиректор Meta Марк Цукерберг повідомляв, що в компанії є команда, яка працює над “персонами зі штучним інтелектом” для Instagram, Messenger і WhatsApp.
Алессандро Палуцці раніше вказував на ознаки платної системи верифікації в Instagram – лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.
Фото: Twitter
- Instagram має намір випустити застосунок-конкурента Twitter. Реліз текстового застосунку заплановано на літо 2023 року.
- У компанії Meta Platforms Inc повідомили про початок тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати такий контент, як фонові зображення і варіації написаного тексту.