Нова Зеландія направить до Великої Британії 120 військових інструкторів. Вони братимуть участь у підготовці українських військових.

Про це повідомило Reuters.

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Ясінда Ардерн зазначила, що вони засуджують відвертий напад на суверенітет країни та мирних жителів. Тому вони вирішили, щоб їхнє засудження вийшло “за межі слів” та включало критичну підтримку.

Новозеландські інструктори будуть навчати бійців ЗСУ основним навичкам для ефективного ведення бою. Тренування будуть охоплювати поводження зі зброєю, надання першої бойової допомоги, право оперативного управління та інші навички.

Близько 800 українських захисників будуть навчати в одному з чотирьох пунктів у Великої Британії.

Зазначено, що уряд Нової Зеландії надав Україні фіндопомоги на майже 26 млн доларів. Через російське вторгнення країна запровадила санкції проти 840 російських фізичних і юридичних осіб.

До Великої Британії перша група українських військових прибула на початку липня. Всього планували навчати понад 10 тисяч бійців ЗСУ. Ще військових інструкторів відправили Швеція, Канада і Нідерланди.