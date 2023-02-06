Кремль і Міністерство оборони Росії сприймають війну в Україні як затяжну, але Володимир Путін продовжує подібну модель стриманого прийняття рішень.

Про це повідомляє ISW.

За даними аналітиків, Кремль із запізненням проводить мобілізацію персоналу, реорганізацію та активні дії, які він мав би провести перед початком свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

“Однак Путін, очевидно, стримано оголошує другу хвилю призову, причому представники США та Заходу відзначають, що президент РФ знову схиляється до проведення “тихої мобілізації” через побоювання щодо невдачі першої спроби”, – пишуть в ISW.

Крім того, повідомляється, що Володимир Путін проводить опитування, щоб оцінити сприйняття росіянами мобілізації, і не вирішив, коли розпочати другу хвилю, незважаючи на те, що 17 січня міністр оборони Шойгу оголосив про масштабні реформи щодо збільшення чисельності Збройних сил Росії.

Також додається, що аналітики Інституту вивчення спостерігали суперечливі повідомлення від посадовців російської Держдуми та представників Кремля щодо змін до протоколів про мобілізацію та призов, що, можливо, вказує на те, що Путін наказав підготувати ці положення, але не бажає оголошувати їх громадськості.