Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росії "знову" загрожують німецькі танки, як це було під час Другої світової війни, попередивши, що Москва готова відповісти на агресію із заходу.

Про це інформує The Guardian.

Виступаючи на заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги Червоної армії над нацистською Німеччиною в Сталінграді, відомому сьогодні як Волгоград, Путін провів паралелі між війною Радянського Союзу у Другій світовій війні та інтервенцією Москви в Україну.

“Це неймовірно, але правда. Нам знову загрожують німецькі танки Leopard. – сказав він – Знову і знову ми змушені давати відсіч агресії Заходу. Ми не посилаємо танки до їхніх кордонів, але нам є чим відповісти, і це буде не тільки бронетехніка. Це повинні розуміти всі. Сучасна війна з Росією буде зовсім іншою”.

Зазначено, що з моменту відправлення військ в Україну в лютому минулого року Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти Заходу в разі ескалації конфлікту.

Сталінградська битва 1942-1943 років тривала майже шість місяців, і коли вона закінчилася, місто було в руїнах, а більше мільйона солдатів і мирних жителів втратили життя. Перемога Червоної Армії стала переломним моментом для Радянського Союзу.

Пам’ятні заходи у Волгограді відбуваються в той момент, коли Кремль хоче посилити свій наступ на Україну, підкріплений десятками тисяч армійських резервістів, мобілізованих минулої осені. Росія заявила про нещодавні досягнення поблизу міста Бахмут на сході Донецької області.

Також додається, що нещодавно Москва оголосила про захоплення східного міста Соледар, оскільки вона прагне вирвати контроль над усім Донецьком – регіоном, який, як вона стверджує, анексувала. Хоча значення захоплення соляного шахтарського міста є предметом суперечок, Соледар став першою великою перемогою російських військ після серії невдач.

“Ностальгуючи за статусом наддержави СРСР, багато російських чиновників рекламували Сталіна як жорсткого лідера, який привів Радянський Союз до перемоги у Другій світовій війні та керував індустріалізацією країни”, – пишуть ЗМІ.

Місто було перейменовано у Волгоград у 1961 році, через вісім років після смерті Сталіна. З 2013 року воно тимчасово перейменовувалося на Сталінград кілька разів, у тому числі 2 лютого і 9 травня, коли в Росії проводяться загальнонаціональні урочистості з нагоди річниці перемоги СРСР у Другій світовій війні.