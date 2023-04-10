Інститут вивчення війни: Росія, ймовірно, закликатиме до припинення вогню на Великдень

На православний Великдень, який припадає на 16 квітня, російське керівництво, ймовірно, закликатиме до припинення вогню.

Про це йдеться в Інституті вивчення війни.

За даними аналітиків, Москва виборчо закликає до припинення вогню на релігійні свята, щоб вплинути на ситуацію на фронті. Відтак, Кремль відмовився припинити вогонь на православний Великдень 2022 року, “щоб не дати київським націоналістам перепочинку” під час битви за Маріуполь.

Крім того, Росія вимагала припинення вогню на Різдво, щоб отримати додатковий час для підготовки сили до зимового наступу.

Наголошено, що Москва може закликати до великоднього перемир’я, оскільки така пауза дозволить російським військам закріпити свої досягнення у Бахмуті та підготувати оборону проти контрнаступу України, який прогнозують на весну 2023 року.

Також додається, що Кремль може закликати до припинення вогню, щоб виставити Україну в очах світу незговірливою та такою, що не бажає робити необхідні кроки назустріч переговорам.

“Припинення вогню на релігійному ґрунті посилить російську інформаційну кампанію, яка має намір продемонструвати Україну як державу, що придушує релігійні групи. Натомість Путін у цій операції буде справжнім захисником християнської віри” – відзначили аналітики.