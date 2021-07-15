Про це повідомили у Державному бюро розслідувань
“За запитом ДБР Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III–VIII скликань у міжнародний розшук”, — сповістили в ДБР, додавши, що йдеться про колишнього власника банку “Фінанси та кредит”.
Як відомо, в серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в розтраті коштів топменеджерам банку “Фінанси та кредит”. Згодом про підозру оголосили і самому його власникові Костянтину Жеваго, щоправда, заочно.
Крім цього, Жеваго підозрювали у недостовірному декларуванні. До того ж він за рішенням суду зобов’язаний виплатити Нацбанку України 1,5 млрд гривень
У грудні 2019 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук та дозволили заарештувати.
На сайті Інтерполу станом на 20:00 13 липня Костянтин Жеваго не позначений.
- У червні 2020 року “Forbes Україна” оцінювало статки Жеваго у $1,1 млрд. Він посідав 7 місце в рейтингу найбагатших людей країни за версією видання.
- Однак за минулий рік збільшив статки на $1,3 млрд, ставши третьою найбагатшою людиною країни за версією “Forbes Україна”.