Костянтин Жеваго — нардеп кількох скликань, власник групи компаній Ferrexpo AG та бенефіціар банку "Фінанси та кредит" — оголошений в розшук Інтерполом.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань

“За запитом ДБР Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради України III–VIII скликань у міжнародний розшук”, — сповістили в ДБР, додавши, що йдеться про колишнього власника банку “Фінанси та кредит”.

Як відомо, в серпні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило про підозру в розтраті коштів топменеджерам банку “Фінанси та кредит”. Згодом про підозру оголосили і самому його власникові Костянтину Жеваго, щоправда, заочно.

Крім цього, Жеваго підозрювали у недостовірному декларуванні. До того ж він за рішенням суду зобов’язаний виплатити Нацбанку України 1,5 млрд гривень

У грудні 2019 року Жеваго оголосили в міжнародний розшук та дозволили заарештувати.

На сайті Інтерполу станом на 20:00 13 липня Костянтин Жеваго не позначений.