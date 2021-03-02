Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкти, якими передбачено надання податкових пільг іноземним інвесторам зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3761 проголосували 246 нардепів. А за документ № 3762 – 256 народних обранців.

Обидва законопроєкти ініціював президент Володимир Зеленський.

Метою документів є “стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів”.

Першим законопроєктом № 3761 пропонується:

• до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення інвестором у режимі імпорту устаткування (обладнання) для реалізації інвестиційного проєкту;

• звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємства-інвесторів зі значними інвестиціями протягом 5 послідовних років з дати, визначеній ними у відповідній заяві;

• надати право органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року встановлювати для інвесторів ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж розмір земельного податку, встановленого рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель.

Як пояснив, представляючи законопроєкт, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп із фракції “Слуги народу” Данило Гетманцев, “йдеться не про надання пільг на 15 років, а про пільги, які можуть бути надані протягом 15 років – строку дії відповідного інвестиційного договору”.

“Усі пільги разом – до 30% від суми інвестиції. У цьому і логіка законопроєкту: велика інвестиція від 20 млн євро тягне за собою пільгу, яку дає держава”, – уточнив він.

Другим законопроектом № 3762 пропонується до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання), що ввозитиметься на митну територію України інвестором виключно для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Йдеться про нове обладнання та виготовлене не раніше ніж за 3 роки до дати його ввезення на митну територію нашої країни.