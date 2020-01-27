Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді наказав силам безпеки країни вжити всіх заходів для запобігання повторення атак на посольство США в Багдаді.

Про це повідомив телеканал Sky News Arabia.

Іракський прем’єр засудив ракетні удари по американському посольству в Багдаді.

“Знову повторюється агресія проти іноземної дипломатичної місії, коли кілька ракет “Катюша” потрапили в кампус американського посольства. Це безвідповідальний акт, здійснений окремими індивідами. Напад на американське посольство може привести до серйозних наслідків”, – заявив він.

За його словами, він розпорядився “провести розслідування, знайти причетних до атаки і віддати їх під суд”.

У неділю щонайменше п’ять ракет було випущено по “зеленій зоні” Багдада – добре укріпленого району в центрі міста, де розташовані державні установи та іноземні дипломатичні представництва. Одна з ракет потрапила в будівлю на території посольства США. Про постраждалих не повідомляється.

За останній місяць американське посольство кілька разів піддавалося ракетним ударам. Серія атак почалася після того, як в ніч на 3 січня війська США вбили генерала елітного іранського спецпідрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Пізніше стало відомо, що наказ про знищення був відданий особисто американським президентом Дональдом Трампом. На наступний день після загибелі військового, 4 січня, в “зеленій зоні” вибухнули два снаряди, а 21 січня ще кілька снарядів впали поблизу дипмісії США.