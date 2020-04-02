Про це пише американське видання The New York Times.

“Ми завжди говорили, що санкції несправедливі і коронавірус розкрив світу цю несправедливість”, – заявив міністр закордонних справ Джавад Заріф в своєму недавньому відеозверненні, яке він почав з того, що зняв з обличчя медичну маску за допомогою синіх латексних рукавичок.

Він назвав санкції “економічним тероризмом”.

В Ірані стверджують, що економічні санкції США збільшують смертність в країні на тлі кризи, викликаного коронавірусом.

У той же час в США вважають, що санкції не впливають на гуманітарну ситуацію в країні.

У цьому питанні Іран підтримують США, Росія, Китай, Генеральний секретар ООН, також є союзники в Європейському Союзі і навіть в американському Конгресі, де десятки членів звернулися до Адміністрації Трампа з пропозицією призупинити санкції проти Ірану на час пандемії коронавіруса.

Іран є одним з епіцентрів поширення коронавіруса, де зареєстровано понад 47 тисяч випадків і більше 3 тисяч смертей. При цьому, експерти в сфері охорони здоров’я стверджують, що реальні цифри можуть бути вищими в кілька разів.