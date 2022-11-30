Про це він повідомив в етері телемарафону.
За його словами, Іран та Росія дійсно домовлялися про передачу Тегераном балістичних ракет.
“За нашою інформацією такі перемовини проводилися, є відповідні проєкти домовленостей угод між Росією та Іраном”, – наголосив Скібіцький.
Водночас додав він, станом на сьогодні жодних постачань іранських ракет до Росії не відбулося.
ДОВІДКА: ще у середині жовтня анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати Росії ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.
Вже на початку листопада у Повітряних силах ЗСУ попередили, що вже невдовзі Росія може почати застосовувати проти України іранські балістичні ракети, які небезпечніші за інші.
- Після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень БпЛА на російській території.