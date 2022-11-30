Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що на даний час у ГУР немає даних про те, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

За його словами, Іран та Росія дійсно домовлялися про передачу Тегераном балістичних ракет.

“За нашою інформацією такі перемовини проводилися, є відповідні проєкти домовленостей угод між Росією та Іраном”, – наголосив Скібіцький.

Водночас додав він, станом на сьогодні жодних постачань іранських ракет до Росії не відбулося.

ДОВІДКА: ще у середині жовтня анонімні офіційні особи США заявили, що схоже Іран готується передати Росії ракети класу “земля-земля”. За даними розвідки, Іран готує першу партію ракет до постачання.

Вже на початку листопада у Повітряних силах ЗСУ попередили, що вже невдовзі Росія може почати застосовувати проти України іранські балістичні ракети, які небезпечніші за інші.