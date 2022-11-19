Після кількох тижнів атак на українські міста за допомогою безпілотників іранського виробництва, Москва досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень БпЛА на російській території.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших західних країн.

Як зазначило видання, росіяни непублічно досягли угоди з іранцями про початок виробництва сотень безпілотників на території РФ. Троє посадовців на умовах анонімності розповіли журналістам, що посадовці держав завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, швидко рухаючись до передачі проєктів та ключових компонентів.

WP вважає, що це може дозволити почати виробництво протягом декількох місяців.

У такий спосіб, російська армія зможе задовольнити гостру потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев’яти місяців бойових дій. Також угода пропонує суттєві економічні та політичні вигоди для Тагерану.

Припускається, що іранські лідери вважають, що так вони уникнуть нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії.

Російські заводи раніше провели незначне перероблювання деяких із придбаних в Ірану безпілотників, змінивши, до прикладу, назву та кольори, аби вони більше нагадували російські. Втім, до цього часу не було власного виробництва БпЛА іранської розробки на російській землі.