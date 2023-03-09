Іран використовує територію України для випробувань своєї зброї. У Пентагоні сказали, що Україна стає "бойовою лабораторією" за межами Близького Сходу.

Про це повідомило Financial Times.

Таку думку висловив неназваний високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

“Усі мають бути готовими до того, як виглядатимуть сценарії загрози, якщо Іран застосовує тактику, техніку та процедури, якими він навчався в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (на Близькому Сході, – ред.)”, – сказав він.

Чиновник зазначив, що Кремль готовий передати Тегерану передові технології для отримання іранської летальної допомоги.

Заява пролунала напередодні візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Ізраїлю. Під час зустрічі порушать питання ірано-російського військового співробітництва.