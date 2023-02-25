В Ірані заявили про розробку крилатих ракет з дальністю польоту 1650 км. Це може викликати занепокоєння Заходу насамперед після того, як Росія використовувала іранські БПЛА для атак на Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Про розробку нової ракети 25 лютого заявив головний командувач Корпусу вартових революції.

Разом з ним про нову ракету розповів очільник аерокосмічних сил Революції гвардії Аміралі Хаджізаде. У своїй промові він часто згадував про погрози Ірану помститись США за вбивство високопоставленого іранського командувача.

“Ми прагнемо вбити (колишнього президента США Дональда) Трампа”, – сказав він.

“Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран”, — сказав Хаджизаде державному телебаченню.

На телебаченні також продемонстрували перші кадри з новою крилатою ракетою

Хаджизаде сказав, що Іран не мав наміру вбивати “бідних солдатів”, коли вони завдали удару балістичною ракетою по очолюваних США силах в Іраку за декілька днів після того, як американським БПЛА було вбито іранського військового командира Касема Сулеймані 2020 року у Багдаді.

“З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа. (Колишнього держсекретаря Майка) Помпео… і військові командири, які віддали наказ (вбити Сулеймані), повинні бути вбиті”, – сказав Хаджизаде в телевізійному інтерв’ю.

Іранські лідери часто обіцяли жорстко помститися Сулеймані.

Іран розширив розробку ракет,зокрема балістичних, попри спротив США і та занепокоєнням Європи. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має стримуючий характер.

У листопаді Пентагон заявив, що Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень, які цитують Хаджізаде про те, що Іран розробив гіперзвукову балістичну ракету.