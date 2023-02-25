Про це повідомляє Reuters.
Про розробку нової ракети 25 лютого заявив головний командувач Корпусу вартових революції.
Разом з ним про нову ракету розповів очільник аерокосмічних сил Революції гвардії Аміралі Хаджізаде. У своїй промові він часто згадував про погрози Ірану помститись США за вбивство високопоставленого іранського командувача.
“Ми прагнемо вбити (колишнього президента США Дональда) Трампа”, – сказав він.
“Нашу крилату ракету з дальністю 1650 км додано до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран”, — сказав Хаджизаде державному телебаченню.
На телебаченні також продемонстрували перші кадри з новою крилатою ракетою
Хаджизаде сказав, що Іран не мав наміру вбивати “бідних солдатів”, коли вони завдали удару балістичною ракетою по очолюваних США силах в Іраку за декілька днів після того, як американським БПЛА було вбито іранського військового командира Касема Сулеймані 2020 року у Багдаді.
“З Божою волею, ми хочемо вбити Трампа. (Колишнього держсекретаря Майка) Помпео… і військові командири, які віддали наказ (вбити Сулеймані), повинні бути вбиті”, – сказав Хаджизаде в телевізійному інтерв’ю.
Іранські лідери часто обіцяли жорстко помститися Сулеймані.
Іран розширив розробку ракет,зокрема балістичних, попри спротив США і та занепокоєнням Європи. Тегеран стверджує, що програма є суто оборонною та має стримуючий характер.
У листопаді Пентагон заявив, що Сполучені Штати скептично ставляться до повідомлень, які цитують Хаджізаде про те, що Іран розробив гіперзвукову балістичну ракету.
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