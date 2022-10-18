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Іранській альпіністці, яка виступила на міжнародних змаганнях без хіджаба, може загрожувати арешт

Іранська альпіністка Ельназ Рекабі виступила на міжнародних змаганнях у Південній Кореї без хіджаба. Тепер, за даними ЗМІ, альпіністку могли змусити покинути Південну Корею достроково, а на батьківщині їй загрожує арешт. Водночас офіційний Тегеран ці повідомлення заперечує.

Вівторок, 18 жовтня 2022, 13:55
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Фото: news.sky.com

Про це повідомило Sky News.

Зростає занепокоєння щодо іранської альпіністки, яка брала участь у міжнародних змаганнях без хіджаба.

Згідно з повідомленнями, які Тегеран спростовує, 33-річну Ельназ Рекабі могли змусити покинути чемпіонат Азії в Південній Кореї достроково. Після повернення додому їй може загрожувати арешт і негайне відправлення до в’язниці.

Посольство Ірану у Південній Кореї повідомило, що спортсменка вилетіла з Сеула рейсом вранці 18 жовтня.

Проте, ймовірно, її паспорт і мобільний телефон вилучили, як повідомило журналістам “інформоване джерело”.

Зазначається, що Рекабі повинна була повернутись в Іран 19 жовтня, однак її повернення несподівано перенесли на день раніше.

У сторіз свого Instagram-акаунту Ельназ Рекабі залишила повідомлення з текстом: “Я прошу вибачення за те, що я зробила, за те, що змусила вас хвилюватись”.

У дописі Рекабі також зауважила, що “ненавмисне” не одягла хіджаб, та що її попросили “поспішити”, хоча на фото спортсменка виглядає розслабленою.

Після таких дописів в Instagram склалось враження, що Рекабі повернулась до Ірану відповідно до свого графіка.

Однак вебсайт IranWire – який заснував ірано-канадський журналіст Мазіар Бахарі – стверджував, що після повернення до Ірану альпіністку негайно арештують до в’язниці Евін.

Однак в іранському посольстві спростували інформацію про поспішне повернення Рекабі додому, назвавши її “фейковою”, опублікувавши її фото на іншому змаганні, яке відбувалось у Москві, де Рекабі – з хусткою на голові.

Міжнародна федерація спортивного скелелазіння заявила, що “намагається встановити факти” щодо поспішного від’їзду Рекабі та пообіцяла “стежити за ситуацією”.

Рекабі була учасницею фіналу Чемпіонату Азії, який відбувся у Сеулі 16 жовтня. Згідно з фото, на змаганні вона була з чорною пов’язкою на голові, а її волосся було зібрано у хвіст.

Корейська альпійська федерація в Сеулі повідомила, що під час попередніх виступів іранська спортсменка носила хіджаб.

Немає правил, які вимагають від жінок-спортсменок носити хустки, однак іранські жінки, які змагаються за кордоном, завжди носять хіджаб.

Міністерство юстиції Південної Кореї заявило, що правила, пов’язані з конфіденційністю, означають, що воно не може коментувати, чи Рекабі все ще перебуває в країні.

Побоювання з приводу її місцезнаходження виникають у зв’язку з насильницькими протестами, викликаними смертю Махси Аміні, які тривають п’ятий тиждень.

Теги: арешт, Ельназ Рекабі, Іран, хіджаб, спортсменка

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