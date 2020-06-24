Депутати фракції "Слуга народу" продемонстрували вульгарний і печерний сексизм і відверту дискримінацію по відношенню до жінок.

Про це у Facebook написала народна депутатка і співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

“На жаль, не вперше українська влада демонструє вульгарний, печерний сексизм. Але вперше на моїй пам’яті сама жінка – депутат це виправдовує, а не засуджує. Відсутність гідності – не залежить від статі … і” слуги “це демонструють щодня”, – зазначила Геращенко.

Вона підкреслює, що не в перший раз “вибачення” політика звучать як продовження скандальних висловлювань.

“Я висловлюю обурення і рішучий протест печерному сексизму, відвертій дискримінаціі за гендерною ознакою, яку дозволили собі керівники провладної фракції і партії. Я б щиро хотіла висловити свою підтримку жертві цих висловлювань, але вона не вважає цей бруд сексизмом … Подібні заяви, а тим більше їх виправдовування, зводять нанівець ту велику роботу, непростий шлях, що пройшли українські жінки в боротьбі з гендерними стереотипами, нерівністю, булінгом. Це свідчення низької політичної культури, відсутності моралі і етики, неможливі в цивілізованому політичному середовищі”, – зазначила Ірина Геращенко.

Нардеп також нагадала, що українські жінки сьогодні на рівні з чоловіками захищають територіальну цілісність і суверенітет України на фронті, воюють з епідемією коронавируса на медичному фронті, гідно представляють українську дипломатію, є драйверами бізнесу.

“Вони високоосвічені і інтелектуальні, сучасні, європейські. Вони гідні поваги, а не приниження”, – підсумувала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч.

Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне. Викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба так, баба так”.

Корнієнко, який першим відреагував на публікацію відео, перепросив від себе і від імені Давида Арахамії “за фривольні слова”. Але при цьому зазначив, що запис змонтований, слова вирвані з контексту, і нічого з того, що звучало в розмові, не мало відношення до Ірини Аллахвердієвої.