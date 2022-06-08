Тисячі робітників в Ірландії почали випробування чотирьохденних робочих тижнів після того, як країна приєдналася до міжнародного тестування системи.

Про це повідомляє брюссельське видання Euractiv.

Ірландія приєдналась до Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії як єдиний учасник ЄС у шестимісячній пілотній ініціативі з вивчення впливу скороченого робочого тижня. Програму веде 4 Day Week Global разом з іншими групами громадянського суспільства та академічними дослідниками з Оксфорда, Кембриджа та Бостонського коледжу.

Співробітники організацій-учасниць отримають 100% заробітну плату за відпрацювання 80% своїх попередніх годин і зобов’язуються підтримувати 100% продуктивності. Організатори дослідження відстежуватимуть рівень продуктивності, вплив на навколишнє середовище та гендерну рівність в організаціях, які беруть участь, а результати дослідження будуть оприлюднені наступного року.

“Ми аналізуватимемо, як співробітники реагують на додатковий вихідний день з точки зору стресу та вигорання, задоволеності роботою та життям, здоров’я, сну, використання енергії, подорожей та багатьох інших аспектів життя. Чотириденний тиждень зазвичай вважається політикою потрійних дивідендів – допомога співробітникам, компаніям і клімату. Наші дослідницькі зусилля вивчатимуть все це”, – зазначила професорка кафедри соціології в Бостонському коледжі та провідна дослідниця програми Джульєт Шор.

За словами генерального директора 4 Day Week Global Джо О’ Коннора, у міру того, як світ виходить з пандемії, все більше компаній усвідомлюють, що новим кордоном для конкуренції є якість життя і що скорочена година роботи, орієнтована на результат, є засобом, щоб дати їм конкурентну перевагу.