Про це повідомляє брюссельське видання Euractiv.
Ірландія приєдналась до Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії як єдиний учасник ЄС у шестимісячній пілотній ініціативі з вивчення впливу скороченого робочого тижня. Програму веде 4 Day Week Global разом з іншими групами громадянського суспільства та академічними дослідниками з Оксфорда, Кембриджа та Бостонського коледжу.
Співробітники організацій-учасниць отримають 100% заробітну плату за відпрацювання 80% своїх попередніх годин і зобов’язуються підтримувати 100% продуктивності. Організатори дослідження відстежуватимуть рівень продуктивності, вплив на навколишнє середовище та гендерну рівність в організаціях, які беруть участь, а результати дослідження будуть оприлюднені наступного року.
“Ми аналізуватимемо, як співробітники реагують на додатковий вихідний день з точки зору стресу та вигорання, задоволеності роботою та життям, здоров’я, сну, використання енергії, подорожей та багатьох інших аспектів життя. Чотириденний тиждень зазвичай вважається політикою потрійних дивідендів – допомога співробітникам, компаніям і клімату. Наші дослідницькі зусилля вивчатимуть все це”, – зазначила професорка кафедри соціології в Бостонському коледжі та провідна дослідниця програми Джульєт Шор.
За словами генерального директора 4 Day Week Global Джо О’ Коннора, у міру того, як світ виходить з пандемії, все більше компаній усвідомлюють, що новим кордоном для конкуренції є якість життя і що скорочена година роботи, орієнтована на результат, є засобом, щоб дати їм конкурентну перевагу.
- Нагадаємо, випробування чотириденного робочого тижня в Ісландії були названі “приголомшливим успіхом”, і дослідження показали, що ця ініціатива допомогла підвищити продуктивність і привела до загального поліпшення добробуту працівників.
- Через російсько-українську війну кожен 5 українець та українка матимуть проблеми з психічним здоров’ям. Деякі випадки потребуватимуть медикаментозного лікування.