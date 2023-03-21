Про це він написав в Instagram.
За словами Декстера, відео з його виконанням пісні було розміщено на багатьох сторінках українців в соціальних мережах.
“Неймовірна честь бути прикладом того, як підтримка України тягнеться до найвіддаленіших куточків Європи”, – прокоментував він.
Нагадаємо, що З 9 по 11 лютого Kyiv Symphony Orchestra виступив з трьома концертами на 39-му Festival de Música de Canarias — фестивалі, визнаному одним з міжнародних еталонів у світі класичної музики. Український оркестр мав честь закривати його програму 3-ою симфонією Бориса Лятошинського “Мир переможе війну” і, за словами організаторів, став “бастіоном цивілізації та колективної гідності” на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
- 11 березня у конгресно-виставковому центрі “Парковий” у Києві відбувся благодійний вечір, де виступали артисти та провели аукціон. Під час заходу вдалося зібрати понад 1,8 млн гривень для переселенців і ЗСУ.