Місто Ірпінь (Київської області) сьогодні повністю перейшов під контроль Збройних сил України. Наразі в місті проходять зачистки.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За звільнення міста від збройних сил РФ він подякував військовим Збройних сил України, територіальній обороні, Національній поліції, спецпідрозділам поліції та Головному розвідуправлінню.

“Хлопці, коли ми – разом, ми – сила”, – наголосив мер міста.

Однак Маркушин попередив, що наразі повертатися в Ірпінь – небезпечно. Українські сили закріпляються на своїх рубежах і планують звільняти Бучу, Гостомель і Ворзель. Також Маркушин попередив: на місто ще будуть напади, однак його боронитимуть.

“На наше місто ще будуть напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна. Слава Україні! Героям Слава”, – сказав міський голова.