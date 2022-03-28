Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.
Мешканці зібралися на акцію протесту, аби показати окупаційним військам, що Енергодар – українське місто й залишається ним. Люди заявляють, що вони прагнуть жити у вільному місті. Вони увімкнули на площі біля палацу культури “Сучасник” Гімн України.
Більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження 24 березня. Вони зробили це для того, щоб їхні голоси не використали для створення незаконних так званих “народних республік”. Через три дні окупанти створили так звану “народну раду”, яку очолив депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Андрій Шевчик. Проте вона немає жодного стосунку до юрисдикції України.
- Нагадаємо, днями щонайменше півтори тисячі місцевих жителів Енергодара вийшли на акцію протесту, щоб підтвердити окупантам: Енергодар – це Україна. Російські військові робили спробу зупинити протестувальників.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські сили намагаються створити “коридор” навколо столиці, щоб перекрити шляхи постачання.
- Росія вивела частину кораблів Чорноморського флоту в закритий район. Через це з’явилася загроза ракетного удару по сухопутній території України.