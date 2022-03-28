Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

Мешканці зібралися на акцію протесту, аби показати окупаційним військам, що Енергодар – українське місто й залишається ним. Люди заявляють, що вони прагнуть жити у вільному місті. Вони увімкнули на площі біля палацу культури “Сучасник” Гімн України.

Більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження 24 березня. Вони зробили це для того, щоб їхні голоси не використали для створення незаконних так званих “народних республік”. Через три дні окупанти створили так звану “народну раду”, яку очолив депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Андрій Шевчик. Проте вона немає жодного стосунку до юрисдикції України.