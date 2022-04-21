З Іспанії вирушило судно "Ізабель" з військовою допомогою Україні. На борту міститься 200 тонн боєприпасів спільно з броньованими транспортними засобами.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

За словами прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, судно має 30 вантажівок, і 10 завантажені військовими матеріалами. Він наголосив, що цей вантаж став найбільшим з-поміж надісланих країною раніше. Попередня партія зброї та спорядження мала вагу 170 тонн.

“Ми хочемо, щоб ця війна скінчилася перемогою України”, – наголосив Педро Санчес.

Іспанія продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні та приймати біженців, наголосив прем’єр. Також Іспанія дотримується санкцій, які запровадив ЄС проти Росії. Зокрема до Європейського фонду миру Іспанія перерахувала 120 мільйонів євро.