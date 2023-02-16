Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Сьогодні, 16 лютого, у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулась зустріч Олександра Ткаченка та надзвичайного і повноважного посла Іспанії в Україні Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, а також Хав’єра Фуентеса Лєха, радника з питань культури посольства Іспанії в Україні.
Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю між Україною та Іспанією у сферах культури, культурної спадщини та медіа.
Олександр Ткаченко подякував іспанській стороні за всебічну підтримку України та української культури, зокрема за повну фінансову допомогу для створення культурного хабу у Львові. Цей проєкт реалізується ЮНЕСКО. А іспанська сторона виділяє на це 1,5 млн євро.
Також Іспанія активно підтримує рішення щодо України на засіданнях міжнародних організацій.
Крім того, сторони обговорили потребу України в культурних обмінах та міжнародній співпраці, конкретні проєкти, які стосуються підтримки діяльності українських культурних інституцій, популяризацію української культури та мистецтва, грантових програм для митців та менеджерів у сфері мистецтв, а також підтримку медіа.
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що в Іспанії зараз відбувається низка заходів на підтримку мистецтва України, наприклад, великий виставковий проєкт “В оці урагану. Авангард в Україні” в музеї Тіссена-Борнеміса в Мадриді.
За його словами, посол особливо відзначив якість та успіх виставки. Саме тому, на думку міністра, Україні потрібно більше таких проєктів.
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