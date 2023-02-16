Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Сьогодні, 16 лютого, у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулась зустріч Олександра Ткаченка та надзвичайного і повноважного посла Іспанії в Україні Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, а також Хав’єра Фуентеса Лєха, радника з питань культури посольства Іспанії в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю між Україною та Іспанією у сферах культури, культурної спадщини та медіа.

Олександр Ткаченко подякував іспанській стороні за всебічну підтримку України та української культури, зокрема за повну фінансову допомогу для створення культурного хабу у Львові. Цей проєкт реалізується ЮНЕСКО. А іспанська сторона виділяє на це 1,5 млн євро.

Також Іспанія активно підтримує рішення щодо України на засіданнях міжнародних організацій.

Крім того, сторони обговорили потребу України в культурних обмінах та міжнародній співпраці, конкретні проєкти, які стосуються підтримки діяльності українських культурних інституцій, популяризацію української культури та мистецтва, грантових програм для митців та менеджерів у сфері мистецтв, а також підтримку медіа.

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко зазначив, що в Іспанії зараз відбувається низка заходів на підтримку мистецтва України, наприклад, великий виставковий проєкт “В оці урагану. Авангард в Україні” в музеї Тіссена-Борнеміса в Мадриді.

За його словами, посол особливо відзначив якість та успіх виставки. Саме тому, на думку міністра, Україні потрібно більше таких проєктів.