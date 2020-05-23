Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє El Pais.
“Починаючи з липня відновиться в’їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні”, – заявив Санчес.
Він пояснив, що уряд діє обережно, пам’ятаючи про наслідки пандемії, щоб не спровокувати новий спалах.
Доходи від туризму становлять 12% ВВП країни. Об’єднання туристичних фірм Іспанії раніше повідомило, що збитки галузі у цьому році складуть від 93 до 124 мільярдів євро навіть в тому випадку, якщо кордони країни відкриються в кінці червня.
Іспанська влада гарантує, що туристи не піддадуться ризику зараження і не захворіють коронавірусом.
Також в уряді розглядають варіант, який запропонували на Кіпрі. По приїзду, туристи повинні будуть надати довідку про те, що не заражені COVID-19.
Санчес також оголосив, що з 26 травня в країні пройде десятиденний траур за жертвами пандемії. Це буде найдовший траур в історії демократичної Іспанії.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.