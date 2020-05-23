Уряд Іспанії прийняв рішення почати туристичний сезон в країні з 1 липня. При цьому туристам доведеться провести двотижневу ізоляцію.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє El Pais.

“Починаючи з липня відновиться в’їзд іноземних туристів в Іспанію на умовах безпеки. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в нашій країні”, – заявив Санчес.

Він пояснив, що уряд діє обережно, пам’ятаючи про наслідки пандемії, щоб не спровокувати новий спалах.

Доходи від туризму становлять 12% ВВП країни. Об’єднання туристичних фірм Іспанії раніше повідомило, що збитки галузі у цьому році складуть від 93 до 124 мільярдів євро навіть в тому випадку, якщо кордони країни відкриються в кінці червня.

Іспанська влада гарантує, що туристи не піддадуться ризику зараження і не захворіють коронавірусом.

Також в уряді розглядають варіант, який запропонували на Кіпрі. По приїзду, туристи повинні будуть надати довідку про те, що не заражені COVID-19.

Санчес також оголосив, що з 26 травня в країні пройде десятиденний траур за жертвами пандемії. Це буде найдовший траур в історії демократичної Іспанії.