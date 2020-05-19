В Іспанії відновили перельоти з Італією, але туризм як і раніше, залишається під забороною.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У вівторок Іспанія скасувала заборону на прямі рейси з Італії, введені з 11 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу. При цьому продовжує діяти вимога дотримуватися 14-денного карантину для прибуваючих в Іспанію.

Відзначимо, що в Іспанії за останні дні знизився рівень смертності від COVID-19, після чого влада пом’якшила обмеження.

Прем’єр-міністр Педро Санчес звернеться до парламенту з закликом продовжити надзвичайний стан до кінця червня.