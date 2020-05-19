Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
У вівторок Іспанія скасувала заборону на прямі рейси з Італії, введені з 11 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу. При цьому продовжує діяти вимога дотримуватися 14-денного карантину для прибуваючих в Іспанію.
Відзначимо, що в Іспанії за останні дні знизився рівень смертності від COVID-19, після чого влада пом’якшила обмеження.
Прем’єр-міністр Педро Санчес звернеться до парламенту з закликом продовжити надзвичайний стан до кінця червня.
- Ірландський лоукостер Ryanair з 1 липня планує відновити 40% свого колишнього розкладу рейсів, що покриє близько 90% маршрутної мережі до пандемії коронавірусу.
- Раніше лоукостер Ryanair відклав виконання авіаційних рейсів до червня 2020 року. Літаки компанії перевозитимуть ліки та харчі.