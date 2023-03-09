Іспанський суд постановив, що чоловік заборгував своїй колишній дружині 215 664 доларів за 25 років неоплачуваної домашньої роботи у період їхнього шлюбу.

Про це повідомляє MSN.

Ця виплата була розрахована на основі мінімальної місячної заробітної плати в Іспанії. Адвокатка жінки сказала, що це рішення суду є перемогою для всіх жінок, які працювали в “тіні” своїх чоловіків.

48-річна Іванна Морал виконувала всю домашню роботу під час шлюбу з тепер уже колишнім чоловіком. Відтак іспанський суд постановив, що вона має отримати за це виплати.

У рішенні, яке було оприлюднено у вівторок, суд у Велес-Малазі на півдні Іспанії постановив, що колишній чоловік Морал має виплатити їй 204 624,86 євро (215 664 доларів США) як компенсацію за неоплачену хатню роботу під час їхнього шлюбу, який тривав 25 років.

Відтак це рішення суду означає, що жінка отримуватиме еквівалент мінімальної місячної заробітної плати в Іспанії за всі роки, які вони провели разом у шлюбі.

Морал, яка розлучилася з чоловіком у 2020 році, також отримуватиме щомісячну пенсію в розмірі 500 євро (527 доларів).

За даними Euronews, у рішенні суду мовиться, що Морал виконувала всю домашню роботу “виключно” під час їхнього шлюбу, зокрема “пунктуально” робила внесок у сімейний спортзал.

Крім того, у постанові суду йдеться про те, що Морал повинна отримати компенсацію, оскільки вона була позбавлена «​”будь-якої можливої ​​кар’єри через свою виняткову відданість побуту та сім’ї”. Також у постанові зазначається, що її колишній чоловік збільшив свої статки за час їхнього шлюбу.

Зокрема на гроші зароблені на сімейному спортзалі, чоловік зміг придбати Porsche, Range Rover, мотоцикли BMW і ферму з виробництва оливкової олії площею 173 га. Іспанська газета NIUS повідомила, що оливкова ферма щомісяця приносить чоловікові дохід до 4 215 доларів США.

Водночас його вже колишня дружина Морал навіть не могла дозволити собі купити донькам комплект робочих зошитів.

Коли пара одружилася в 1995 році, Морал підписала угоду про розділення майна. Ця угода означала, що її чоловік розділить з нею будинок та їхнє спільне майно, але збереже своє багатство.

Спочатку Морал отримала половину їхнього будинку, але без грошей при розлученні.

“Причина, чому я вирішила поговорити зі ЗМІ, полягає в тому, що я хотіла, щоб жінки знали, що ми можемо вимагати майно, коли є угода про його розділення”, – сказала Морал в інтерв’ю виданню.

Адвокатка Морал Марта Фуентес заявила, що це рішення стало перемогою жінок, які працювали в “тіні” своїх чоловіків. Також вона додала: “Щоб він міг продовжити свою кар’єру, Морал залишилася вдома, щоб доглядати за дітьми… Вона була його тінню, щоб він міг зростати професійно та стати кимось”.