Міністр культури України Олександр Ткаченко розповів про зустріч представників Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви (УПЦ МП). За словами посадовця, ця історична зустріч - перший крок для подолання розділення.

Про це очільник Мінкульту написав на своїй сторінці у Facebook.

Ткаченко наголосив, що “крига скресла”, і у час, коли війна ставить перед Україною нові виклики, позаду залишається “все зайве”.

Він додав, що 5 липня, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, відбулась історична зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП). Зустріч відбулась на території Софії Київської.

“Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України”, – наголосив Ткаченко.

Олександр Ткаченко зауважив, що Мінкульт та Держслужба України з етнополітики та свободи совісті, своєю чергою, будуть всіляко сприяти цьому об’єднанню.