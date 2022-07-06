Про це очільник Мінкульту написав на своїй сторінці у Facebook.
Ткаченко наголосив, що “крига скресла”, і у час, коли війна ставить перед Україною нові виклики, позаду залишається “все зайве”.
Він додав, що 5 липня, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, відбулась історична зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП). Зустріч відбулась на території Софії Київської.
“Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України”, – наголосив Ткаченко.
Олександр Ткаченко зауважив, що Мінкульт та Держслужба України з етнополітики та свободи совісті, своєю чергою, будуть всіляко сприяти цьому об’єднанню.
- Нагадаємо, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату, який відбувся 27 травня в Києві, розглянув питання, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, висловив незгоду з позицією Московського Патріарха Кирила та заявив про свою незалежність від Москви.
- Також повідомлялось, що в українському уряді назвали спроби заборонити Московський патріархат в Україні “необґрунтованими”.