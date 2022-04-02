Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо заявив, що Італія може бути гарантом нейтралітету України.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання La Republica.

Очільник МЗС Італії зауважив, що його країна готова виступити гарантом нейтралітету України. Про це ді Майо сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану.

Голова закордонного відомства Італії наголосив:

Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир’я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України.