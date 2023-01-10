Обговорення питання про відправку зброї України від Італії перенесено на лютий.

Про це інформує Reuters.

Італія відмовилася приймати рішення про постачання нової зброї в Україну до лютого у зв‘язку з політичною напруженістю, фінансовою стороною питання та міркуваннями про нестачу військових.

Два тижні тому після телефонної розмови з прем‘єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка підтримує Україну з боку свого уряду, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Рим розглядає можливість постачати ЗСУ засоби протиповітряної оборони.

Невдовзі після цієї заяви міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив сумніви щодо можливості постачання систем ППО в Україну.

Джорджія Мелоні, яка є твердим прихильником Києва, зазнає опору щодо схвалення указу про відправку зброї в Україну з боку своїх союзників, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі. Обидва політики мають давні зв‘язки із Москвою.

Інша перешкода, яка стримує рішення, це занепокоєння щодо позбавлення італійської армії систем протиповітряної оборони, оскільки дві з п‘яти ракетних установок вже знаходяться в Кувейті та Словаччині.

Третя проблема – висока вартість зброї, яку мають відправити українським захисникам.

За часів колишнього прем‘єр-міністра Маріо Драгі Італія вже надсилала Києву п‘ять пакетів допомоги, частиною яких також були військові постачання.