Про це повідомив особисто Віталій Марків у Instagram.
Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає!!!” — зазначив у підписі під дописом нацгвардієць.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала виправдання Марківа у Facebook.
Чудова звістка напередодні Міжнародного дня захисту прав людини! Верховний касаційний суд Італії попри тиск залишив у силі виправдальний вирок Нацгвардійцю Віталію Марківу! Всі позови — відкинуті! Всі претензії до держави Україна – знято! Щиро дякую усім, хто впродовж кількох років боровся за справедливість, перемогу та верховенство права! Слава Україні”, — написала Денісова.
Нагадаємо, що у 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.
Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов у травні 2014 року потрапили під мінометний вогонь в районі селища Андріївка. В результаті чого загинули.
Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним у смерті Андреа Роккеллі. Його засудили до ув’язнення терміном 24 роки.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.
- В листопаді 2020 військовослужбовець, який понад 3 років перебував в італійській в’язниці повернувся до України після виправдувального вироку апеляційного суду Мілана, поновився на службі в Національній гвардії.
- Апеляційний суд Італії 3 листопада ухвалив рішення задовольнити клопотання захисту Віталія Марківа і визнав нацгвардійця не причетним до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі.