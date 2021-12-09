9 грудня 2021 року Верховний касаційний суд Італії остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Ще у 2017 році чоловіка звинуватили у причетності до загибелі італійського кореспондента Андреа Рокеллі.

Про це повідомив особисто Віталій Марків у Instagram.

Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні!!!! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним!!!! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає!!!” — зазначив у підписі під дописом нацгвардієць.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала виправдання Марківа у Facebook.

Чудова звістка напередодні Міжнародного дня захисту прав людини! Верховний касаційний суд Італії попри тиск залишив у силі виправдальний вирок Нацгвардійцю Віталію Марківу! Всі позови — відкинуті! Всі претензії до держави Україна – знято! Щиро дякую усім, хто впродовж кількох років боровся за справедливість, перемогу та верховенство права! Слава Україні”, — написала Денісова.

Нагадаємо, що у 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач громадянин РФ Андрій Миронов у травні 2014 року потрапили під мінометний вогонь в районі селища Андріївка. В результаті чого загинули.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним у смерті Андреа Роккеллі. Його засудили до ув’язнення терміном 24 роки.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.