Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Telegram.
Медійники стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів.
За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. Водночас на місці він проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики: “Danger, sir!”.
Зазначається, що Зуніно був зобовʼязаний проконтролювати, аби учасник його групи був не лише в жилеті з написом “PRESS”, а й з бронею всередині нього. Втім, італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій.
Варто наголосити, що у будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим воєнним злочином РФ.
Як пише La Repubblica, Коррадо надали допомогу та госпіталізували до Херсонської державної лікарні з травмою плеча.
“Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався. Я виповз з лінії вогню. Я біг, поки не проїхав цивільну машину. Я був весь у крові, мене довелося везти в херсонську лікарню. У мене чотири поранення, але мені надали чудову допомогу. Я кілька разів намагався додзвонитися. Богдан не відповідав. Він був моїм великим другом, це нестерпні страждання”, — сказав Коррадо, спілкуючись зі своєю редакцією.
- Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом “негайно звільнити” репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає “тривожний і небезпечний сигнал” щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.
- В Україні воєнні кореспонденти заявили, що зіткнулися з цензурою та “списками виняткових журналістів” у доступі до “червоних зон” на фронті. Медійники вимагають, аби влада надала їм можливість працювати й надалі.
- Премія імені Георгія Ґонґадзе, Український PEN, а також Інститут масової інформації (ІМІ) створили Платформу пам’яті журналістів, які загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.