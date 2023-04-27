Журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно отримав порання у Херсоні, а його фіксер та український журналіст Богдан Бітік загинув під час ворожого обстрілу Антонівського мосту. Ймовірно, Зуніно проігнорував застереження українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій у Telegram.

Медійники стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів.

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. Водночас на місці він проігнорував завчасні попередження українських військових про небезпеку та крики: “Danger, sir!”.

Зазначається, що Зуніно був зобовʼязаний проконтролювати, аби учасник його групи був не лише в жилеті з написом “PRESS”, а й з бронею всередині нього. Втім, італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій.

Варто наголосити, що у будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим воєнним злочином РФ.

Як пише La Repubblica, Коррадо надали допомогу та госпіталізували до Херсонської державної лікарні з травмою плеча.

“Ми пройшли три блокпости, Богдан спілкувався з українськими військовими, вони нас пропустили без проблем. Це не була зона бойових дій. Потім нас влучили, я почув шипіння і побачив Богдана на землі, він не рухався. Я виповз з лінії вогню. Я біг, поки не проїхав цивільну машину. Я був весь у крові, мене довелося везти в херсонську лікарню. У мене чотири поранення, але мені надали чудову допомогу. Я кілька разів намагався додзвонитися. Богдан не відповідав. Він був моїм великим другом, це нестерпні страждання”, — сказав Коррадо, спілкуючись зі своєю редакцією.