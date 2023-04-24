Іноземні журналісти, які працювали в Москві, вимагають звільнити репортера WSJ Евана Гершковича

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом "негайно звільнити" репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає "тривожний і небезпечний сигнал" щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

Про це сповіщає The Guardian.

Нагадаємо, що 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Серед 301 адресантів листа – Орла Герін з BBC, колишній журналіст New York Times Білл Келлер і Девід Ремнік, редактор New Yorker. Усі журналісти, які підписали лист, колись працювали у російських ЗМІ. Перший підписант прибув до Москви в 1964 році, а останній – залишив РФ декілька тижнів тому.

У листі, адресованому міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, зазначено, що журналісти “шоковані та приголомшені” арештом Гершковича та висунутими проти нього звинуваченнями, а також закликають негайно звільнити кореспондента.

“Еван Гершкович має довгий і вражаючий досвід журналістської роботи. Ми не сумніваємося, що єдиною метою його роботи було інформування читачів про нинішню російську реальність. Пошук інформації, навіть якщо це означає порушення політичних інтересів, не робить Евана злочинцем чи шпигуном, це робить його журналістом. Журналістика – це не злочин”, – йдеться в листі.

Також у посланні додається, що арешт “надсилає тривожний і небезпечний сигнал про ігнорування Росією незалежних ЗМІ та демонструє байдужість до долі молодого, талановитого та чесного журналіста”.