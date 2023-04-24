російсько-українська війна
14:01 Кандидатуру Трампа на майбутніх виборах готові підтримати майже 70% республіканців
13:21 Бейонсе та Вікторія Бекхем: Twitter повернув галочку верифікації окремим мегапопулярним акаунтам
13:09 У Китаї видалили інтерв’ю посла у Франції про СРСР і Крим — Bloomberg
12:41 Іноземні журналісти, які працювали в Москві, вимагають звільнити репортера WSJ Евана Гершковича
12:06 Держкосмос та NASA уклали договір про співпрацю
12:02 У Черкаській області затримано російську агентку, яка намагалася влаштуватися до органу влади — СБУ
11:21 В Ірландії працівникам державних установ рекомендують видалити ТікТок з робочих пристроїв
11:21 Спроби Макрона залучити Китай як посередника у російсько-українській війні провалюються — Bloomberg
10:41 Нарахування пенсійних виплат: деякі жінки зможуть отримати надбавки
10:36 Чехія чекає офіційної заяви Пекіна щодо посла Китаю у Франції та висловлювання про суверенітет країн
09:25 Харківщина: ворог продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області
09:01 Росіяни планують залучити до війни в Україні мігрантів з Центральної Азії – ЦНС
08:41 Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували майже 700 російських армійців
07:36 24 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 До 19 градусів тепла: прогноз погоди на 24 квітня
00:29 Боррель закликав відправити європейські військові кораблі до Тайваню

23 квітня

23:23 В РФ зреагували на ймовірність майже повної заборони експорту до країни — погрожують вийти з «зернової угоди»
22:54 «Ключ — це Крим» – генерал Годжес пояснив необхідність деокупації півострова
22:31 Після звільнення з Офісу президента почав говорити «зовсім інші речі» — Кошовий про Арестовича
21:59 Лавров поскаржився на США через відмову у видачі журналістських віз
21:29 Німецькі спортсмени висловилися проти допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань
20:16 Діти, народжені в день коронації Чарльза ІІІ, отримають від держави памʼятні кухлі
19:47 Росіяни зазнали великих втрат на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:28 Міністерка оборони: Іспанські танки Leopard 2 вже прямують до України
18:34 Вчені виявили тисячі невідомих вірусів у підгузках немовлят
18:13 Ультраоброблені продукти та червоне м’ясо є провідною причиною зростання діабету 2 типу — дослідження
17:18 Папа Римський закликав світ не забувати про українців, які страждають від російського нападу

Іноземні журналісти, які працювали в Москві, вимагають звільнити репортера WSJ Евана Гершковича

Понад 300 іноземних кореспондентів, які працювали в Москві, написали листа російському уряду із закликом "негайно звільнити" репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, затриманого за звинуваченням в шпигунстві. Журналісти заявили, що його арешт надсилає "тривожний і небезпечний сигнал" щодо ставлення країни до незалежних ЗМІ.

Понеділок, 24 квітня 2023, 12:41
Підтримати

Про це сповіщає The Guardian.

Нагадаємо, що 30 березня Росія видала ордер на арешт журналіста Wall Street Journal Гершковича за шпигунство. У Росії стверджували, що журналіст “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ.

18 квітня московський міський суд залишив без змін рішення щодо тримання під вартою журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича. Репортера звинувачують у шпигунстві.

Серед 301 адресантів листа – Орла Герін з BBC, колишній журналіст New York Times Білл Келлер і Девід Ремнік, редактор New Yorker. Усі журналісти, які підписали лист, колись працювали у російських ЗМІ. Перший підписант прибув до Москви в 1964 році, а останній – залишив РФ декілька тижнів тому.

У листі, адресованому міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, зазначено, що журналісти “шоковані та приголомшені” арештом Гершковича та висунутими проти нього звинуваченнями, а також закликають негайно звільнити кореспондента.

“Еван Гершкович має довгий і вражаючий досвід журналістської роботи. Ми не сумніваємося, що єдиною метою його роботи було інформування читачів про нинішню російську реальність. Пошук інформації, навіть якщо це означає порушення політичних інтересів, не робить Евана злочинцем чи шпигуном, це робить його журналістом. Журналістика – це не злочин”, – йдеться в листі.

Також у посланні додається, що арешт “надсилає тривожний і небезпечний сигнал про ігнорування Росією незалежних ЗМІ та демонструє байдужість до долі молодого, талановитого та чесного журналіста”.

Теги: Wall Street Journal, арешт, Еван Гершкович, заклик, звинувачування, ЗМІ, іноземні журналісти, кореспондент, лист, протест, репортер, шпигунство

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook