Громадян Італії, які вказують неправдиву інформацію, пояснюючи мету тієї чи іншої поїздки в межах країни, штрафують на 206 євро.

Про це розповіла #Буквам етнічна українка Анна Комісарова, йдеться в матеріалі “Інтроверти мимоволі. Як проходить карантин в Італії, Ізраїлі та Південній Кореї: розповідають місцеві”.

Обмеження пересування по країні влада ввела з метою стримування поширення коронавірусу.

Вона пояснила, що жителям заборонили виїжджати зі своїх провінцій без дозволу влади. Винятки – робота, проблеми зі здоров’ям або невідкладні сімейні справи.

“Потяги по країні ще їздять. Але всюди на вокзалах є бланки автосертіфікації, де ви вказуєте причину своєї подорожі. Якщо ця причина виявляється вигаданою – потрібно буде заплатити штраф у 206 євро. Або ж вас заарештують на термін до трьох місяців.

Єдина неминуча причина покинути будинок – це закупівлі продуктів. У цьому випадку влада радить, щоб від сім’ї на вулицю виходив тільки один чоловік. Прийшовши в магазин, треба дотримуватися “правила одного метра”: не наближатися до інших людей ближче цієї відстані”, – розповіла українка.

Також вона зазначила, що при вході в магазини також черги, тому що не дозволяють одночасно заходити всередину великій кількості людей. Всі продукти є. Складно знайти захисні маски і дезінфікуючі гелі.