Заражение коронавирусом получило статус пандемии, количество новых случаев стабильно растет. В качестве превентивной меры карантин ввела и Украина. А как живется в странах, где особенно сложная ситуация или особо жесткие карантинные меры?

Как местные переживают ситуацию в Италии, где количество заболевших уже превысило 12 тысяч и аппаратов искусственной вентиляции легких уже просто не хватает, так что врачи вынуждены выбирать, кого спасать? Что изменилось в Израиле, который ввел карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы? Что делает Южная Корея, где более 7000 инфицированных и относительно мало умерших – 66 человек? Как там везде живется? “Буквы” узнали информацию из первых уст.

Италия, прекрасная тюрьма

Эпицентр заболеваний COVID-19 переместился из Китая в Италию. В Ухане и провинции Хубэй с каждым днем ​​регистрируют все меньше новых случаев инфицирования, тогда как в Милане и всей провинции Ломбардия количество растет по экспоненте. Правительство страны постепенно, но неуклонно устанавливает все более строгие карантинные меры, за что местные стали называть страну “прекрасной тюрьмой”. Несколько дней назад в местных кафе полицейские мелом на полу наметили линии – в метре одна от другой. Мол, вот на каком минимальном расстоянии друг от друга должны находиться ваши посетители. С перспективы сегодняшней ситуации эти меры уже кажутся недостаточными.

– Это раньше говорили: мойте руки, пользуйтесь дезинфицирующими средствами Теперь правило одно: не выходите из дому. Точка, – рассказывает “Буквам” Марьяна Сороневич, этническая украинка, которая много лет живет в Риме, издаёт диаспорную “Украинскую газету” и администрирует фейсбук-группу “Украинцы Италии”. – Социальная изоляция – единственный способ ограничить распространение вируса на сегодня.

Первичная вспышка инфекции произошла на севере Италии, в промышленном регионе Ломбардия. Однако там работают итальянцы со всей страны. Почувствовав опасность, они, говорит Сороневич, поступили естественно – разъехались подальше от поражённого региона, по родственникам. И разнесли вирус по всей стране.

Добавило сложностей и то, что в итальянском обществе пожилые люди ведут активную социальную жизнь. К сожалению, параллельно они являются наиболее уязвимой перед коронавирусом группой населения.

– Старыми здесь считают тех, кому больше 80 лет, – говорит Марьяна. – До того это здоровые, активные люди. Они ходят в специальные спортзалы для людей своего возраста. Здесь много центров досуга для пожилых, в семьях они постоянно контактируют с родственниками: еженедельно все сходятся на традиционные семейные обеды. Все это стало факторами распространения заболевания.

Сначала итальянцы, как сейчас украинцы, не воспринимали ситуацию слишком серьезно. Продолжали ходить по кафе и барам, а после того, как они стали закрываться в шесть часов вечера, молодежь собиралась на площадях городов и пила спиртное дальше. Это побудило власти Италии запустить флешмоб “Io resto a casa”, “Я остаюсь дома”. Политики, телезвезды, другие популярные люди своим примером показывают людям, что выходить на улицу не стоит. Многие подписывают этой фразой свои фото в соцсетях.

Марьяна Сороневич и сама уже не выходит из дому.

– Сейчас в Италии как раз все цветет, красиво – как в Украине поздней весной. Остается радоваться цветам на балконе, – смеется она.

Чтобы сдержать распространение вируса, власти ограничили передвижение по стране. Украинка Анна Комиссарова несколько лет живет недалеко от Неаполя – и говорит, что теперь запрещено выезжать из своей провинции без разрешения властей. Исключения – работа, проблемы со здоровьем или неотложные семейные дела.

– Мой знакомый в другом регионе работает – так им на работе каждый день сертификаты делают. Полиция непременно остановит, спросит, есть ли он, – рассказывает она. – Позавчера сестру мужа из другого села не пустили в наше. Она маму навестить хотела. Власти сказали, что сперва нужно получить официальное разрешение.

– Поезда по стране еще ездят, – говорит Сороневич. – Но повсюду на вокзалах есть бланки автосертификации, где вы указываете причину своего путешествия. Если эта причина оказывается выдуманной – нужно будет заплатить штраф в 206 евро. Или же вас арестуют на срок до трех месяцев

Единственная неизбежная причина покинуть дом – это закупки продуктов. В этом случае власти советуют, чтоб от семьи на улицу выходил только один человек. Придя в магазин, надо соблюдать «правило одного метра»: не приближаться к другим людям ближе этого расстояния.

– Перед магазинами сейчас очереди. Надо, чтоб внутри одновременно было немного людей: об этом постоянно говорят по трансляторам в магазинах, – подтверждает Комиссарова. – Продукты все есть. Единственная проблема с масками и дезинфицирующими гелями: их действительно непросто найти.

Марьяна Сороневич маски, гели для рук и спиртосодержащие моющие средства уже купила. Маску до сих пор не одевала – но, выходя из дому в следующий раз, уже будет в ней.

Есть ли в обществе паника?

– Итальянцы еще те паникеры, – смеется Марьяна. – Но пытаются с юмором эти проблемы переносить. Пересылают друг другу картинки веселые. Например, толстячков на пляже: мол, такими мы будем после карантина. Спортзалы ведь закрыты.

Вторая после сдерживания распространения инфекции главная задача итальянских властей – не допустить экономического коллапса. По влиянию на экономику текущие события в стране сравнивают с войной. Предприятиям советуют или перевести работников на дистанционную работу, или отправить в отпуска. Соответственно, производство останавливается. Туристам в Италии тоже уже не место. Временно экономика теряет целые сектора.

– Я тоже часть прибыли потеряла, – говорит Сороневич. – Одна из моих работ – веб-маркетинг для сферы услуг. Но какой сейчас может быть маркетинг, если большинство заведений сферы услуг закрыты?

Для облегчения финансовой нагрузки на предпринимателей правительство ввело дотации для компаний, чтоб те не сокращали штат. Приостановило обязательства по выплате банковских процентов. Простые итальянцы могут временно не платить за коммунальные. Расплатятся позже, когда жизнь, наконец, наладится.

Полумиллионая украинская диаспора тоже почувствовала существенный экономический удар от эпидемии.

– В Ломбардии, по статистике, больше всего украинцев с долгосрочным видом на жительство, – говорит Марьяна. – Сначала больше всех их было в Неаполе – а потом люди, которые укоренились в обществе, переезжали на богатый, промышленный север. Сейчас те, кто работал сиделками, продолжают работать: потребность в их услугах не исчезает, живут они прямо со стариками в доме, поэтому дополнительных рисков кого-то инфицировать или быть инфицированными нет. А те, кто приходил в дома итальянцев – уборщицы, строители, другие хозяйственные работники – конечно, работу потеряли.

Пострадала также и социальная, и культурная жизнь украинцев. Именно в Ломбардии активность украинской общины была наибольшей. Вскоре должен был состояться конкурс красоты. Теперь он отменен.

– Если я не выхожу на улицу – у меня все прекрасно, – заключает Марьяна Сороневич. – Работаю себе за компьютером, на балконе цветы цветут. А выходишь на улицу – видишь, что люди напуганы. Прохожие стараются одит от тебя подальше. Это очень давит. Даже традиционные для итальянцев поцелуи при встрече теперь – табу. Сперва им настоятельно рекомендовали не делать этого, после – запретили. Но они целовались со мной, даже после выхода этих правил. Отказываться неудобно – и сначала я терпела, но под конец уже начала говорить: давайте подождем с поцелуями. Потом уже, когда закончится карантин, нацелуемся. Перецелуемся по всем поводам – и тем, которые пропустили, и просто потому, что это все, наконец, закончилось.

Израиль: радикализм во имя безопасности

Из Израиля то, что для противодействия распространению коронавируса решила делать Украина, представляется слишком мягким подходом. С 9 марта все прибывающие на территорию Израиля из любой другой страны обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Это делает фактически невозможными туристические поездки в страну и очень затрудняет визиты за границу местных предпринимателей или политиков. Значительный ущерб нанесён авиационной отрасли: так, национальный авиаперевозчик “El Al” уже заявил, что отправляет 80% своих работников в неоплачиваемый отпуск. При этом в Израиле по состоянию на вечер 12 марта количество инфицированных COVID-19 составляла “всего” 127 человек, никто не умер. Почему перешли на тотальный карантин?

– У нас маленькая страна, все рядом, связь между людьми плотная, – объясняет Александр Гершанов, психотерапевт из города Петах-Тиква под Тель-Авивом. – Плюс израильтяне часто летают за границу и принимают много туристов. Первые случаи заражения у нас были именно от них: от паломников из Греции, от южных корейцев, от немцев – словом, завезенные. Так что это логичный шаг.

Самого Гершанова новость о “закрытии” страны застала в Мариуполе, где он читал тренинг для местных психологов. Вскоре мужчина узнал, что рейс МАУ из Днепра, которым он планировал добраться домой, отменен. Пришлось сократить программу пребывания в Украине: Гершанов попытается вылететь в Израиль сегодня из Киева.

Израильское общество привычно к стрессам и умеет действовать скоординированно. Лишних вопросов к новым мерам не возникает: более того, друзья Александра, вернувшись с отдыха в Испании ещё в конце февраля и узнав, что сейчас эта страна внесена в список особо опасных в плане распространения вируса, сами позвонили врачам с сообщением, что были в Испании – и зашли в режим домашнего карантина.

– Вот я сейчас звонил родным – сказали, что решили заказать доставку продуктов из магазина онлайн, чтоб не подвергаться лишней опасности, – рассказывает Гершанов. – Ажиотажа в магазинах своими глазами я не видел. Все спокойно, продуктов хватает.

По словам психотерапевта, в подобных ситуациях в Израиле практикуют так называемый подход безопасного поведения: людям в максимально доступной форме и через различные источники сообщают, как правильней всего поступать.

– У меня в смартфоне есть приложение “горячих” новостей. Сейчас там постоянно обновляются инструкции поведения – кому сообщать, по каким номерам телефонов звонить. Этим занимаются государственные службы: МОЗ, Кабинет министров, уже и полиция подключилась.

Поэтому Александр четко знает, что с ним будет, когда он вернется в Израиль. Его прибытие зафиксируют на границе. Он вернется домой и должен будет две недели провести на карантине. Сейчас уже договаривается с клиентами о переносе психотерапевтических сеансов в онлайн-режим. Для тех, кому это подойдет.

– Да, утрачу часть дохода. И я такой не один, много знакомых сейчас пытаются переформатировать свою работу. Больше всего страдают фрилансеры, потому что наемным работникам государство выплачивает компенсацию – в частности, тем, кто занят в туристической сфере. Но что делать?

Сотни заведений по стране – от супермаркетов до банков – перенесли деятельность в онлайн-режим. Отменено карнавальное шествие на праздник Пурим, запрещены мероприятия, рассчитанные на более пяти тысяч человек. Спортивные соревнования проходят без зрителей. Не слишком ли жесткие меры? Не выйдет ли так, что Израиль сам нанесет себе больший вред, чем если б настолько всеобъемлющего карантина для прибывших не было?

– Известно, что дискуссия насчёт карантина для прибывающих продолжалась почти сутки. Между представителями Министерства здравоохранения, медиками, другими министрами. Так что это тщательно продумывалось, – говорит Гершанов.

Южная Корея: спокойствие среди шторма

Южная Корея – на четвертом месте по количеству инфицированных COVID-19: по состоянию на вечер четверга их было 7869 человек. А вот по количеству смертей ситуация в стране намного лучше: их там 66. Почему так происходит? По нескольким причинам.

Во-первых, власть сделала все, чтобы снизить риски для самой уязвимой группы населения – пожилых людей. Как “Буквам” рассказала жительница Сеула Екатерина Бобровская, местные старики много времени проводят в так называемых социальных центрах, где общаются и отдыхают. Эти центры закрыли после первых фактов заражений. Во-вторых, тестов для определения наличия вируса закуплено очень много: их уже использовано более 110 тысяч штук. На каждый миллион населения приходится по 2,138 случая тестирования – этот показатель в десятки раз выше, чем в других странах. Что помогает четко знать реальную ситуацию и держать ее под контролем. В-третьих, медицина в Южной Корее качественная и доступная, а коронавирусной инфекцией, утверждает Бобровская, лечат приоритетно и бесплатно. Также корейцам свойственна дисциплинированность, и в обществе привыкли к использованию медицинских масок: их часто надевают во время смога.

Страна также ввела карантинные меры: отменены массовые мероприятия, на время закрылись школы и детсады. Но паники не ощущается – и не только потому, что за паникерство в стране предусмотрена уголовная ответственность: могут посадить на срок до двух лет.

Какая сейчас повседневную жизнь в стране? “Буквам” удалось поговорить с Татьяной Карнидал, украинкой, переехавшей в Корею семь лет назад (застав вспышку другого коронавируса – MERS). Ее рассказ полон колоритных деталей. Подаем его прямым текстом.

– Сейчас поздний вечер, я на улице, выгуливаю собаку. От мужа слышала, что в Гонконге был случай заражения пса коронавирусом – но наша собака очень неконтактная. Ни к животным, ни к людям не подходит. Да и другие люди здесь, вижу, гуляют с собаками.

Паники вообще нет. Друзья из-за рубежа говорят мне: “Таня, тут у вас столько больных и так растет количество зараженных…” – но еа атмосфере это не сказывается. Хотя мер, конечно, принято немало.

Все надели маски. Закрыты церкви, школы, садики. На работе сокращают график: если ты работаешь четыре дня в неделю – теперь в офисе проводишь три из них, если пять – то четыре. Повсюду появились обеззараживатели для рук: в общем коридоре у нас в подъезде, в супермаркетах, в маленьких лавочках у дома. Как только три недели назад это началось – все организации так сделали.

Повсюду теперь плакаты о том, что делать в случае заражения. В метро и автобусах на остановках постоянно говорят на корейском, английском и китайском языках: у нас коронавирус, будьте осторожны, часто мойте руки, и не прикасайтесь к другим поверхностям, старайтесь не подходить близко к другим. Также дома у нас стоит динамик, из которого время от времени звучит разная общественно важная информация. Например: “Сегодня выбрасываем сортированный мусор, так что выходите, приносите вот такие виды мусора”. Выключить этот динамик невозможно и в каждой квартире он есть. И сейчас каждый день женщина из него говррит: коронавирус, пожалуйста, будьте осторожны, мойте руки, старайтесь больше находиться дома.

Еще у нас часто приходят специальные сообщения на телефон. Порой они раздражают, поскольку громко гудят. Приходят, когда, например, сюда прилетает слишком много пыли с китайских фабрик. Тогда все, у кого корейский номер телефона, получают крикливое голосовое сообщение: “Будьте осторожны, надевайте маски!”. Или утром иногда говорят: “Сегодня будет шторм! Пожалуйста, старайтесь быть в помещении.” Вот и сейчас так же о вирусе. Я живу в городе Сувон, это недалеко от Сеула. И недавно получила сообщение: “Человек такого-то возраста в таком-то супермаркете в моем районе в такое-то время заразился коронавирусом. Потом человек пошел к себе домой, а живет он в таком-то квартале. После чего его забрали в такую-то больницу”. И ты уже знаешь, где произошло заражение, по какому маршруту передвигался человек. И стараешься по тем дорогам не ходить.

Массовые мероприятия отменили – но кино работает, мы ходили в кино. Я была немного в шоке, думала, что заблокируют движение людей, не будут позволять выходить из дома. Но ничего этого нет. Сейчас в Сеуле – 196 зараженных, летальных исходов нет, есть случаи выздоровления. В том городе, где я живу, примерно так же. Основной очаг заражения – в городе Дегу в трех часах езды на автомобиле от Сеула. Если всего заражены семь тысяч корейцев, шесть из них – там, в Дегу. И произошло все из-за одной зараженной коронавирусом 60-летней женщины. Ей говорили, что она должна провериться, ведь есть симптомы. Но та ответила: “Не трогайте меня, я никуда не ездила и ничего проверять не буду”. После этого она успешно две недели прогуляла по городу. Также она ходит в одну странную церковь, секту. Их пастор считает, что он Иисус, второй раз пришедший на Землю. Уже зараженная, эта женщина отбыла там две воскресные службы – заразив после одной из таких служб 600 человек. В этой церкви на службах принято обниматься друг с другом.

Проблема также в том, что люди из этой церкви стесняются признаваться, что они – её прихожане. Соответственно, не хотят говорить, что у них коронавирус – ведь придется сказать, из какой они церкви. Так и наделали столько проблем. Эту церковь теперь защищают политики, поскольку много кто в партии экс-президентши – её прихожане. В Корее почему-то заведено, что почти все местные политики являются прихожанами какой-то церкви.

Почему люди чувствуют себя в безопасности? Тут очень хорошая медицина, высококвалифицированные врачи. Недавно у меня были проблемы со здоровьем и я лежала в больнице – так что почувствовала это на себе. Там очень заботятся, эффективно лечат. И стоимость услуг невысока.

Как понимаю, и в школы люди уже ходят – вот только что ученики прошли с рюкзаками. Сегодня видела, в футбол люди играли. На днях мы поехали в парк: подумала, что стоит прогуляться, а там большая территория, свежий воздух, так что должно быть безопасно. Ожидала ,что никого не встречу – но там было огромное количество людей, куча детей, много стариков. Гуляют себе, но – все в повязках.

Появилось много приложений для смартфонов, в которых можно посмотреть, сколько человек заразились и где, сколько выздоровевших. Информация постоянно обновляется – и о Корее, и по всем остальным странам.

Я беременна, уже не работаю – и стараюсь почти все время проводить дома. Других беременных тоже очень мало вижу на улицах: наверное, это потому, что в таком состоянии нельзя принимать много медикаментов. И болеть COVID-19 особенно опасно. Поэтому я перестраховываюсь – хотя, если надо мне в супермаркет, выхожу.

Это все похоже на эстафету: случайно с кем-то на улице пересечешься, зараженной поверхности коснешься – и все, подхватишь вирус. Мне кажется, корейцы настолько спокойны, потому что знают: страна обеспечит их всем необходимым, и финансово лично они много не потратят. Знают, что они будут в порядке. Так что при малейших симптомах люди спокойно идут сдавать тесты, проверяются.

Похоже было с вирусом MERS, вспышка которого произошла, когда я только переехала в страну. В новостях по всему миру была паника – а здесь всё спокойно, слаженно, размеренно. Сейчас вот получила сообщение от незнакомой женщины из Украины. Её дочь должна ехать на гастроли в Сеул – и та интересовалась, безопасно ли сейчас у нас. Ответила ей: Не переживайте, здесь девушке предоставят всю необходимую помощь. Лучше берегите себя в Украине, там будьте осторожны.

Я вас больше волнуюсь, чем за нас здесь. Ведь высоки шансы, что в Украине люди просто не знают, кто сейчас заражен.