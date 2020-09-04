Міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів щодо включення міста до "червоної зони" з найжорсткішим карантинними обмеженнями.

Про це під час брифінгу 4 вересня повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. “Червону зону” розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, до неї буде віднесено Івано-Франківськ і Тернопіль.

Міська рада Івано-Франківська не згодна з таким рішенням і подала позов до Окружного адміністративного суду Києва. За словами Марцінківа, влада Тернополя теж планує звертатися до суду через рішення уряду.

“Вчора на жаль уряд не переглянув “червону зону” для міста Івано-Франківська. Вчора ми подали позовну заяву на Кабінет міністрів до Окружного адміністративного суду Києва. До неї приєдналися не тільки міста Івано-Франківщини. До суду також подає місто Тернопіль, яке потрапляє у “червону зону” з понеділка”, — сказав Марцінків.

Міський голова також додав, що спілкувався з тернопільським колегою Сергієм Надалом і той повідомив, що транспорт у місті працюватиме в режимі спецрейсів, а навчання у школах та відвідування дитсадків не припинятимуть.

Марцінків зазначив, що у понеділок відбудеться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій задля обговорення можливості відкриття дитсадків та шкіл в Івано-Франківську з 13 вересня.

Однак робота громадського транспорту та закладів освіти для “червоної зони”, згідно з рішенням Кабміну, є забороненою.