Про звільнення повідомили в прес-службі Офісу президента.
“Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома”, – йдеться в повідомленні.
Як поінформувала в Facebook український омбудсмен Людмила Денисова, зокрема, звільнені четверо військових, які перебували тривалий час в полоні на тимчасово окупованій території Донбасу: Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв, Роман Фурсов.
Згідно з даними Денисової, в цілому в рамках обміну повинні бути звільнені з полону 80 чоловік.
- Раніше Офіс президента Володимира Зеленського повідомляє про початок процесу обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними “Л/ДНР”.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачені в убивстві 48 і пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області. Про це розповів адвокат Ігор Варфоломєєв.