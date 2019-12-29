З полону бойовиків звільнені перші 25 українців, серед яких є як мінімум четверо військовослужбовців.

Про звільнення повідомили в прес-службі Офісу президента.

“Перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома”, – йдеться в повідомленні.

Як поінформувала в Facebook український омбудсмен Людмила Денисова, зокрема, звільнені четверо військових, які перебували тривалий час в полоні на тимчасово окупованій території Донбасу: Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Згідно з даними Денисової, в цілому в рамках обміну повинні бути звільнені з полону 80 чоловік.