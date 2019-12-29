П'ять колишніх співробітників "Беркута", обвинувачені в убивстві 48 і пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, доставлені на КПВВ "Майорське" в Донецькій області.

Про це “Громадському” розповів адвокат Ігор Варфоломєєв.

“Вони сидять в автобусі зараз на обміні”, – сказав він

Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також про Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом.

Варто зазначити, що процес обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними “Л/ДНР” почався.