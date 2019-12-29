Про це “Громадському” розповів адвокат Ігор Варфоломєєв.
“Вони сидять в автобусі зараз на обміні”, – сказав він
Йдеться про Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, які перебували під вартою, а також про Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка, які залишалися під цілодобовим домашнім арештом.
Варто зазначити, що процес обміну утримуваних осіб між Україною та терористичними “Л/ДНР” почався.
- Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей під час Революції Гідності. Так, суд ухвалив рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна. Їх звільнять із СІЗО під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- Двох колишніх “беркутівців” Сергія Тамтуру і Олександра Маринченка вивезли з-під Київського апеляційного суду на броньовику.
- У Києві група активістів блокує виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-“беркутівців”, був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.
- У Києві під стіни Лук’янівського СІЗО, де перебувають троє колишніх співробітників “Беркута”, прийшли два нардепа від “Європейської Солідарності” Ахтем Чийгоз і Артур Герасимов.