У медичних установах України у зв'язку з карантином та епідемією виник дефіцит донорської крові.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Через карантин та епідемію коронавірусної хвороби в українських медзакладах виник дефіцит донорської крові”, — йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що здавати кров під час карантину безпечно. До того ж, донорам дозволено користуватися громадським транспортом, тож дістатися до лікарні можна без проблем.

Міністерство закликало громадян здати кров та таким чином “подбати про тих, кому особливо потрібна допомога”.

“Одна доза може врятувати одразу трьох людей”, — наголосили в МОЗ.