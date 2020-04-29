Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“Через карантин та епідемію коронавірусної хвороби в українських медзакладах виник дефіцит донорської крові”, — йдеться в повідомленні.
У міністерстві нагадали, що здавати кров під час карантину безпечно. До того ж, донорам дозволено користуватися громадським транспортом, тож дістатися до лікарні можна без проблем.
Міністерство закликало громадян здати кров та таким чином “подбати про тих, кому особливо потрібна допомога”.
“Одна доза може врятувати одразу трьох людей”, — наголосили в МОЗ.
- Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що запаси донорської крові по країні знизилися в 2 — 4 рази.
- 22 квітня Кабмін продовжив дію карантинних обмежень до 11 травня та дозволив перевезення донорів в громадському транспорті.