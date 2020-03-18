На час карантину через поширення епідемії коронавірусу в Україні припиняється призов на строкову службу в армію.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ на сторінці в Facebook.

В той же час територіальні центри комплектації та військові комісаріати повинні продовжувати обробляти військово-облікові документи та організовувати протиепідемічні заходи.

“За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, до окремого розпорядження”, – сказано в повідомленні.

му територіальні центри комплектування та військові комісаріати повинні продовжувати обробляти військово-облікові документи та організовувати протиепідемічні заходи.

“За розпорядженням командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського військовими комісаріатами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинено заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласним збірних пунктів, до окремого розпорядження”, – сказано в повідомленні.