Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.

Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомлялося раніше, напередодні засідання Кабміну Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому закликав уряд посилити карантин в країні. Зокрема, він пропонував зупинити роботу метро, ​​припинити пасажирські перевезення між містами і областями України, а також внести зміни в роботу транспорту в межах населених пунктів.

Ці рекомендації були прийняті Кабінетом Міністрів. Таким чином, з 17 березня буде зупинено роботу метро у всіх містах.

З 12 години 18 березня буде припинено залізничні, авіа- та автобусні пасажирські перевезення між містами і областями України.

Міські перевезення тривають в такому режимі:

в маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая — не більше 10 осіб;

особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

Міністр інфраструктури наголосив, що це заходи, необхідні для безпеки громадян, та закликав українців дотримуватися цих норм й залишатися вдома на час карантину.

“Закликаю всіх дотримуватися цих норм, ми робимо це для вашого захисту. Залишайтеся вдома, будьте здорові. Бережіть себе та близьких”, — написав він.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.