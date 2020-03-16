Про це йдеться на сайті американського телеканалу CNBC.

Повідомляється, що затримки доставок товарів пов’язані з ростом покупок в Інтернеті в зв’язку із заходами, які впроваджують уряди країн, щодо запобігання поширення коронавірусу.

В Amazon повідомляють, що працюють цілодобово спільно з партнерами з продажу, щоб забезпечити додаткові можливості доставки товарів і підтримки клієнтів.

При цьому, Amazon тимчасово змінила робочий графік співробітникам складу, запропонувавши їм необмежену неоплачувану перерву до кінця березня.

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