Столиця України – Київ може втратити мінімум один мільярд гривень через кризу, пов'язану з боротьбою з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу ICTV, інформує прес-служба КМДА.

Він уточнив, що зараз розробляються кілька планів протидії, як поширенню захворювання, так і економічним наслідкам, пов’язаним із боротьбою з ним.

“Ми готуємося. Робимо всі необхідні розрахунки, аби пройти цей період із мінімальними втратами. Попередні розрахунки вказують на те, що втрати для столиці сягнуть одного мільярда гривень. Не виключаю, що ця цифра може збільшуватися в разі загострення ситуації. Ми не можемо прогнозувати, наскільки довгий проміжок часу триватиме так званий карантин. Ми також залежні в цій ситуації від світової економіки. Вона має великий вплив і на столицю, і Україну в цілому”, – наголосив Кличко.

Столичний градоначальник також розповів про три варіанти розвитку подій, які зараз розглядають фахівці.

“У нас є три варіанти розвитку подій: хороший, такий більш-менш, а також поганий. Ми всі сподіваємося, що до поганого сценарію не дійде. Але, тим не менше, я можу сказати, що дохідна частина бюджету міста зменшиться. Це частина бюджету, яка пов’язана з розвитком нашого міста”, – зазначив Кличко.

Він запевнив, що постарається реалізувати плани “із будівництва розв’язок та мостів”.

Кличко розповів, що зараз в Києві сформовано два штаби. Один розробляє і втілює стратегію боротьби з коронавірусом. Другий штаб вивчає можливості, як мінімізувати втрати для бюджету міста і підприємств, що працюють в столиці.

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(На відео – з 53:40)