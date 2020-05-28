Про це повідомили в Моніторингової місією ООН з прав людини.

В ООН висловили “глибоку стурбованість” інцидентом. Також в Місії нагадали про те, що Нільс Мельцер, спеціальний доповідач ООН з питання тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, ще в 2018 році заявив, що Україні необхідно “прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним”.

ООН

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Місія закликала Держбюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора “провести ефективне, швидке, ретельне та неупереджене розслідування всіх ймовірних злочинів з боку поліції, включаючи нещодавній інцидент в Кагарлику”.

Звертаючись до Нацполіціі, Місія закликала вжити необхідних заходів для запобігання нових випадків катувань і жорстокого поводження.

Крім того, в ООН закликали Верховну Раду внести зміни до Кримінального кодексу.

“Зрештою, ми закликаємо Парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу (Катування) в повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, закривши таким чином наявні або потенційні лазівки для безкарності”, — наголосили в Місії.