В Організації об'єднаних націй відреагували на інформацію про зґвалтування і тортури жінку в поліцейському відділенні Кагарлика (Київська область).

Про це повідомили в Моніторингової місією ООН з прав людини.

В ООН висловили “глибоку стурбованість” інцидентом. Також в Місії нагадали про те, що Нільс Мельцер, спеціальний доповідач ООН з питання тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, ще в 2018 році заявив, що Україні необхідно “прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним”.

Місія закликала Держбюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора “провести ефективне, швидке, ретельне та неупереджене розслідування всіх ймовірних злочинів з боку поліції, включаючи нещодавній інцидент в Кагарлику”.

Звертаючись до Нацполіціі, Місія закликала вжити необхідних заходів для запобігання нових випадків катувань і жорстокого поводження.

Крім того, в ООН закликали Верховну Раду внести зміни до Кримінального кодексу.