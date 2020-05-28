Про це повідомили в Моніторингової місією ООН з прав людини.
В ООН висловили “глибоку стурбованість” інцидентом. Також в Місії нагадали про те, що Нільс Мельцер, спеціальний доповідач ООН з питання тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, ще в 2018 році заявив, що Україні необхідно “прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним”.
Місія закликала Держбюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора “провести ефективне, швидке, ретельне та неупереджене розслідування всіх ймовірних злочинів з боку поліції, включаючи нещодавній інцидент в Кагарлику”.
Звертаючись до Нацполіціі, Місія закликала вжити необхідних заходів для запобігання нових випадків катувань і жорстокого поводження.
Крім того, в ООН закликали Верховну Раду внести зміни до Кримінального кодексу.
“Зрештою, ми закликаємо Парламент України привести статтю 127 Кримінального кодексу (Катування) в повну відповідність до статті 1 Конвенції проти катувань, закривши таким чином наявні або потенційні лазівки для безкарності”, — наголосили в Місії.
- Напередодні стало відомо, що в ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку в якості свідка. Вони одягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.
- Заступник глави МВС України Антон Геращенко опублікував фотографії затриманих поліцейських, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.
- Наразі поліцейських взято під варту, розслідуванням інциденту займається Державно бюро розслідувань.