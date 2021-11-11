У четвер Ізраїль проведе загальнонаціональні навчання, щоб підготуватися до можливих штамів коронавірусу, які можуть з'явитися в майбутньому.

Про це пише ізраїльське видання Times of Israel.

“Держава Ізраїль перебуває у чудовій ситуації, ми перемогли четверту хвилю і знаходимося на межі позбавлення від штаму “Дельта”. Але водночас ми завжди заглядаємо в майбутнє і готуємося до продовження епідемії”, – заявив прем’єр-міністр Нафталі Беннетт.

Навчання координуватиметься із ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Це буде симуляцією, яка буде мати справу з координацією різних високопоставлених чиновників і органів для підготовки до нового штаму COVID. Для навчань новий штам, до якого готують чиновників, отримав прізвисько “Омега”.

“Присутні посадові особи повинні мати справу з широким спектром сценаріїв і працювати над координацією і прийняттям рішень, пов’язаних з обмеженням пересування, карантином, освітою, авіаперельотами тощо”, – йдеться в повідомленні.