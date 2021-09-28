Уряд Ізраїлю змінив порядок в’їзду іноземних громадян в країну. Згідно з новими правилами, вакциновані українці можуть перетнути кордон держави, однак їм все одно необхідно здати ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Для в’їзду в Ізраїль іноземці повинні надати перелік необхідних документів.

Дозвіл

Перед мандрівкою необхідно надіслати заявку на в’їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Важливо: отримання дозволу навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів не звільняє від вимог самоізоляції.

Страховий поліс

Ізраїль вимагає медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.

ПЛР-тест

В’їзд до Ізраїлю дозволять лише за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття в країну.

При цьому іноземців зобов’яжуть здати ПЛР-тест ще й після прибуття в країну.

Це також стосується й тих, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.

Медична декларація

Кожен іноземець, який хоче в’їхали в Ізраїль, повинен заповнити спеціальну декларацію не пізніше ніж за 24 години до рейсу.

В цьому документі турист надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в країні.

У посольстві наголошують, що усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль, повинні пройти самоізоляцію. Це правило стосується й вакцинованих людей, або тих, хто вже перехворів.

Тривалість самоізоляції становить 14 днів, однак вона може бути скорочена до 7 днів за умови негативного ПЛР-тесту.

Іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу МОЗ Ізраїлю, порушує закони Держави Ізраїль, а відтак наступний в’їзд до Ізраїлю такій особі буде заборонено.

Водночас наголошується, що транзитні пасажири повинні пред’явити перед посадкою на рейс до Ізраїлю медичну довідку з негативним результатом ПЛР тесту на COVID-19, виданим не більше ніж за 72 години до планованого часу посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю дозволило вводити вакцини проти коронавірусу дітям віком 5-11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, адже саме такі діти можуть бути уразливішими до COVID-19.