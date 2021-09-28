Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Для в’їзду в Ізраїль іноземці повинні надати перелік необхідних документів.
- Дозвіл
Перед мандрівкою необхідно надіслати заявку на в’їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання або до Управління з питань народонаселення та імміграції.
Важливо: отримання дозволу навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тестів не звільняє від вимог самоізоляції.
- Страховий поліс
Ізраїль вимагає медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на COVID-19.
- ПЛР-тест
В’їзд до Ізраїлю дозволять лише за умови наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття в країну.
При цьому іноземців зобов’яжуть здати ПЛР-тест ще й після прибуття в країну.
Це також стосується й тих, хто має сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 або документ про одужання від COVID-19.
- Медична декларація
Кожен іноземець, який хоче в’їхали в Ізраїль, повинен заповнити спеціальну декларацію не пізніше ніж за 24 години до рейсу.
В цьому документі турист надає свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в країні.
У посольстві наголошують, що усі невакциновані особи, які в’їжджають в Ізраїль, повинні пройти самоізоляцію. Це правило стосується й вакцинованих людей, або тих, хто вже перехворів.
Тривалість самоізоляції становить 14 днів, однак вона може бути скорочена до 7 днів за умови негативного ПЛР-тесту.
Іноземець, який залишить територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу МОЗ Ізраїлю, порушує закони Держави Ізраїль, а відтак наступний в’їзд до Ізраїлю такій особі буде заборонено.
Водночас наголошується, що транзитні пасажири повинні пред’явити перед посадкою на рейс до Ізраїлю медичну довідку з негативним результатом ПЛР тесту на COVID-19, виданим не більше ніж за 72 години до планованого часу посадки в Ізраїлі за умови, що загальний час пересадки не перевищує 24 години.
Нагадаємо, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю дозволило вводити вакцини проти коронавірусу дітям віком 5-11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, адже саме такі діти можуть бути уразливішими до COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
- В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
- Наприкінці квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.