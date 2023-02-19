Про це повідомило Reuters.
Ізраїль завдав авіаударів після опівночі. Атака була скерована по густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі Дамаску, де знаходяться житлові багатоповерхівки, які перебувають під охороною.
Внаслідок ударів загинули щонайменше 5 осіб, ще 15 осіб отримали поранення. Ймовірно, серед загиблих є мирні жителі.
“Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць”, — заявили сирійські військові.
Поки не було зрозуміло, чи був удар спрямований проти конкретної особи. За словами ізраїльських військових експертів, удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого було уповільнити посилення Ірану в Сирії.
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