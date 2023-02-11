Внаслідок землетрусу, який нещодавно сколихнув Туреччину та Сирію постраждало близько 26 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Окрім великої кількості постраждалих, у країнах пошкоджені десятки лікарень. Водночас кількість загиблих унаслідок землетрусу в цих країнах вже перевищила 25 000. Тому, агентство охорони здоров’я ООН звернулось з екстреним закликом виділити 42,8 мільйона доларів, аби допомогти задовольнити гострі потреби в галузі охорони здоров’я.

Як зазначили у ВООЗ, 15 мільйонів людей постраждали в Туреччині та майже 11 мільйонів в Сирії. За кількістю загиблих землетрус займає сьому позицію серед стихійних катастроф XXI століття.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.