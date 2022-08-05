Ізраїль завдав ударів по об’єктах в секторі Гази, вбивши одного з командирів «Ісламського Джихаду»

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ завдала ударів по об’єктах в секторі Гази, вбивши одного з командирів "Ісламського Джихаду"

Про це повідомляє міністерство оборони Ізраїлю.

Удав відбувся за кілька годин після того, як міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц попередив палестинців, що країна вживатиме заходів у випадку, якщо “Хізбалла” не припинить напади.

Як повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю, військовослужбовці ЦАХАЛу бойовими літаками розгромили близько 10 членів організації “Ісламського Джихаду”, зокрема командира Тайсіра аль-Джабарі. Водночас палестинські офіційні особи заявили, що внаслідок авіаударів загинуло щонайменше семеро людей, 40 — поранені.

Також міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що щонайменше семеро людей загинули, серед яких п’ятирічна дитина.