Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула протиракетну систему "Залізний купол" по всій території країни через загрозу нового спалаху бойових дій.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Зазначається, що до таких кроків ЦАХАЛ вдалася через запланований марш євреїв-ультранаціоналістів. Він відбудеться сьогодні, 15 червня, у Старому місті в Єрусалимі.

Видання наголошує, що ця подія стане першим серйозним випробуванням для нового прем’єр-міністра країни Нафталі Беннета. Зокрема, йдеться про загрозу з сектора Гази.

Марш ультранаціоналістів мав пройти ще 10 травня, але його зірвав ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАС. Сьогодні угруповання погрожує новою “кампанією захисту Єрусалиму і мечеті Аль-Акса”, якщо марш все ж відбудеться.

“Ситуація в палестинському середовищі нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій”, – заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

ЦАХАЛ також заявив, що скерував підкріплення на Західний берег. До стану підвищеної готовності приведені загони поліції, а в Єрусалим направили підкріплення у складі понад 2 000 осіб.

Довідка. Система “Залізний Купол” здатна реагувати на запуск ракет малої дальності. Вона миттєво відстежує інформацію про те, коли ворог запускає ракету чи артилерійський снаряд на територію Ізраїлю.

Далі система аналізує загрозу та передає дані про цільові координати випущеного ворожого об’єкта. Після цього перехоплювач ракет “Tamir” ліквідує снаряд ворога.

Статистика успіху системи “Залізний Купол” – 85%.

Перемир’я між Ізраїлем та сектором Гази

20 травня Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню. Домовленість набула чинності вранці в п’ятницю, 21 травня.

В четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з кабінетом безпеки, щоб проаналізувати, наскільки далеко зайшли військові у протидії ХАМАС (зокрема, у знищення його мережі тунелів, арсеналу ракет і пускових установок).

Після зустрічі офіс Нетаньягу оголосив, що кабінет безпеки проголосував за прийняття єгипетської пропозиції щодо перемир’я. Водночас посадовці застерегли, що рішення щодо продовження операції в секторі Гази ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації на місті.

Високопоставлений представник ХАМАС, який базується в Катарі, у телефонному інтерв’ю виданню також підтвердив, що група погодилася на припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Раніше сьогодні стало відомо, що Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Гази.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.

Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.