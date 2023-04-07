Ізраїль завдав ударів по заводах з виробництва зброї у Секторі Гази

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про завдання ударів по двох заводах з виробництва зброї, що належать палестинському угрупованню ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ЦАХАЛ.

У відомстві наголосили, що у ніч на 7 квітня було завдано ударів по військових позиціях ХАМАСу уздовж кордону з Сектором Гази.

“Сьогодні вночі (у п’ятницю) сили ЦАХАЛу атакували інфраструктурні об’єкти та об’єкти терористичної організації ХАМАС на території південного Лівану. ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану і вважає державу Ліван відповідальною за всі обстріли з її території”, – мовиться у повідомленні.

Ізраїль завдав ударів по двох об’єктах з виготовлення вибухових речовин, які використовує ХАМАС. Ці підприємства розташовані на півночі та у центрі Сектора Гази.

Окрім цього, ЦАХАЛ здійснив атаку на трасу тунелю ХАМАСу, яка виходить з району Байт-Ханун, а також трасу іншого тунелю у районі Хан-Юніс. Ізраїльські військові наголосили, що ці тунелі не проходили по території Ізраїля і не становили загрози для цивільних ізраїльтян.

У ЦАХАЛ зауважили, що ці удари стали відповіддю га порушення безпеки з боку ХАМАС за останні дні.

“Терористична організація ХАМАС відповідальна за те, що сталось, і саме вона заплатить ціну за порушення безпеки держави Ізраїль”, – резюмували у відомстві.

Як відомо, 6 квітня по Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет. За останні роки це найбільша атака по країні. Щонайменше п’ять ракет влучили по території країни. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав оперативну нараду із керівниками силових структур та військовими для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю.